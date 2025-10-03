Льготы на проезд в электричках для студентов и школьников в Тюменской области сохранятся

Тюменская область и Свердловская железная дорога заключили соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы, определяющее новые направления взаимодействия. Подписание документа состоялось в Ишиме. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

В центре внимания – развитие пригородного железнодорожного сообщения. Губернатор отметил, что на линиях уже курсируют современные электропоезда с обновленным составом. Новые вагоны оснащены кондиционерами, системой видеонаблюдения и удобствами для маломобильных пассажиров.

Важным пунктом соглашения стало сохранение льгот на проезд для отдельных категорий граждан.

– Как и раньше, регион продолжит выделять средства на перевозку граждан. В частности, сохранятся льготы для студентов и школьников – учащиеся по-прежнему смогут пользоваться 50% скидкой на проезд в электропоездах, – подчеркнул Александр Моор.

Железнодорожное сообщение играет важную роль в развитии туризма и формировании имиджа региона. Брендированные маршруты «Императорский» и VisitTyumen перевезли более двух миллионов пассажиров. В настоящее время совместно с РЖД прорабатываются новые туристические направления, в том числе в сторону Ялуторовска и Ишима.

Губернатор подчеркнул, что железная дорога – это не только транспортная артерия, но и важный фактор экономического развития региона, обеспечивающий рабочие места, развитие туризма и новые возможности для жителей.

Соглашение, рассчитанное на ближайшие три года, гарантирует системное и последовательное продолжение этой работы.