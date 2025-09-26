Тюменский кампус мирового уровня станет центром инноваций

В строящемся в Тюмени межвузовском кампусе мирового уровня разместят 15 современных лабораторий, где будут разрабатываться передовые материалы и технологии для ключевых отраслей экономики. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе проходящего в городе молодежного форума «УТРО».

Губернатор подчеркнул, что создание кампуса является ключевым проектом, реализуемым в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», и направлено на создание благоприятных условий для развития науки и технологий в регионе.

– В кампусе появятся 15 современных лабораторий, где будут разрабатываться новые материалы, технологии для медицины, агропромышленного комплекса, нефтегазовой отрасли и строительства. Это будет точка притяжения для талантливых студентов и учёных со всей страны, драйвер развития региона, – подчеркнул губернатор.

Форум «УТРО» проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября и собрал молодежь из более тридцати регионов страны.

– В этом году в рамках основной программы работает тематическая площадка «Исследователи». К ней присоединились 87 участников, чья деятельность связана с развитием образования и науки. Важно, чтобы у ребят были все условия для самореализации. В Тюменской области такую возможность дают университеты, лаборатории, грантовая поддержка. Эта системная работа станет основой для главного проекта – Межвузовского кампуса мирового уровня, который строится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор также отметил, что форум подтверждает растущий интерес молодежи к науке и технологиям.