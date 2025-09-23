В Тюменской области в седьмой раз прошла акция «Сохраним лес». Более 50 тысяч сеянцев высадили на площади около 17 гектаров рядом с деревней Речкиной Тюменского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Акция «Сохраним лес» уже стала доброй традицией. К ней присоединяются целыми семьями. Каждый высаженный сеянец – это шаг к улучшению экологии региона, – отметил глава региона.

Особо отмечается, что в прошлом году жители Тюменской области высадили почти 1,8 миллиона сеянцев, что позволило региону стать лидером в Уральском федеральном округе по этому показателю.

В этом году к акции присоединились участники проекта «Боевой кадровый резерв» вместе со своими семьями и наставниками.

Эта работа проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

– Благодарю всех специалистов лесного комплекса и земляков за неравнодушие, – поблагодарил Александр Моор участников акции.

Во время торжественного мероприятия, посвященного Дню работников леса, губернатор отмечал:

– Уже несколько лет подряд в Тюменской области высаживается больше деревьев, чем утрачивается. Это показатель ответственного отношения к природе и настоящая общая победа. Благодарю работников лесного хозяйства за труд и преданность делу. Крепкого здоровья вам и вашим семьям.