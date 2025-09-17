Губернатор Тюменской области обозначил вызовы ТЭК на пленарной сессии TNF-2025

Поддержание объемов добычи нефти в России возможно только за счет внедрения отечественных высокотехнологичных решений. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии промышленно-энергетического форума TNF-2025 «Технологическое лидерство: объединяя усилия».
По словам главы региона, топливно-энергетический комплекс страны сталкивается с рядом вызовов, включая истощение существующего фонда месторождений и необходимость разработки трудноизвлекаемых запасов.
– Исходя из существующих вызовов, перед нами четко сформулирована задача обеспечить в среднесрочной перспективе поддержание объемов добычи нефти, в первую очередь за счет внедрения передовых отечественных технологических решений, – отметил Моор.
Он подчеркнул, что
отечественные компании добились
серьезного прогресса в производстве
нефтесервисного оборудования, однако
зависимость от импорта полностью не
устранена. Губернатор добавил, что
решения должны быть конкурентоспособными
на международном рынке и максимально
устойчивыми и независимыми от внешних
факторов.
В дискуссии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководители крупнейших компаний ТЭК и промышленности.
Антон Алиханов сообщил,
что Минпромторг совместно с Минэнерго
формирует «тепловую карту» технологических
дефицитов, включающую более 200 видов
оборудования, и подчеркнул важность
кооперации государства и бизнеса.
На выставке TNF EXPO губернатор Тюменской области обратил внимание на разработки местных предприятий. В частности, группой компаний «Сибурмаш» создана система радиального бурения, которая позволяет повысить нефтедачу пласта.
Александр Моор отметил, что регион продолжит формировать статус технологического и интеграционного хаба:
– Мы уже прошли немалый путь в качестве становления региона как технологического и интеграционного хаба. Готовы и дальше включаться в выполнение важных для России и дружественных стран задач в сфере развития топливно-энергетического комплекса.