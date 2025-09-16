«Корпорация СТС» Бикова и Боброва опровергла обвинения Генпрокуратуры

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135598"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5Tk0rfahgchTzr5uVmds4LoiZscubOgiUwcR6ZAvhx4l2qMxraZEapmS3ADjW5xsURsI3o4GEXzISL4Tpm4ZWDwcXrqpBUWM/qRtiwMTX6XjZDDLTpGc7FkbR6A9dXIK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5Tk0rfahgchTzr5uVmds4LoiZscubOgiUwcR6ZAvhx4l2qMxraZEapmS3ADjW5xsURsI3o4GEXzISL4Tpm4ZWDwcXrqpBUWM/qRtiwMTX6XjZDDLTpGc7FkbR6A9dXIK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926021"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135569"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=IeI+u4iQmmBvQAKjY5Dygq1hxguSG2xbjj1I5jWkTacREP9z5aL00EZhTge0VcfEBluN+UA12BwR9m/XX4wT73LVdlHkN3o+BuA6CM/949amtBN4V1dTSAfVMvowKdy+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=IeI+u4iQmmBvQAKjY5Dygq1hxguSG2xbjj1I5jWkTacREP9z5aL00EZhTge0VcfEBluN+UA12BwR9m/XX4wT73LVdlHkN3o+BuA6CM/949amtBN4V1dTSAfVMvowKdy+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:21"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926021"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135569"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=IeI+u4iQmmBvQAKjY5Dygq1hxguSG2xbjj1I5jWkTacREP9z5aL00EZhTge0VcfEBluN+UA12BwR9m/XX4wT73LVdlHkN3o+BuA6CM/949amtBN4V1dTSAfVMvowKdy+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=IeI+u4iQmmBvQAKjY5Dygq1hxguSG2xbjj1I5jWkTacREP9z5aL00EZhTge0VcfEBluN+UA12BwR9m/XX4wT73LVdlHkN3o+BuA6CM/949amtBN4V1dTSAfVMvowKdy+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:21"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135598"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5Tk0rfahgchTzr5uVmds4LoiZscubOgiUwcR6ZAvhx4l2qMxraZEapmS3ADjW5xsURsI3o4GEXzISL4Tpm4ZWDwcXrqpBUWM/qRtiwMTX6XjZDDLTpGc7FkbR6A9dXIK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5Tk0rfahgchTzr5uVmds4LoiZscubOgiUwcR6ZAvhx4l2qMxraZEapmS3ADjW5xsURsI3o4GEXzISL4Tpm4ZWDwcXrqpBUWM/qRtiwMTX6XjZDDLTpGc7FkbR6A9dXIK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,0718   EUR  97,4502  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Обвинения не соответствуют действительности»: «Корпорация СТС» выступила с заявлением насчет иска Генпрокуратуры об изъятии активов в доход государства

«Корпорация СТС» Бикова и Боброва опровергла обвинения Генпрокуратуры

«Обвинения не соответствуют действительности»: «Корпорация СТС» выступила с заявлением насчет иска Генпрокуратуры об изъятии активов в доход государства
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Корпорация СТС», связанная с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, опубликовала официальное заявление в ответ на иск Генеральной прокуратуры РФ, потребовавшей изъятия активов в доход государства. В документе, который предоставили siapress.ru, опровергается ряд обвинений, изложенных в публикациях СМИ и заявлении надзорного ведомства.

В «СТС» подчеркнули, что большая часть активов компании была построена с нуля или приобретена задолго до 2010 года, а доля АО «Облкоммунэнерго» в совокупной выручке группы составляет менее 3%. Там также напомнили, что попытка прокуратуры Свердловской области оспорить законность формирования доли «Облкоммунэнерго» в 2016 году завершилась отказом в иске − имущество так и осталось в собственности области.

«ГУП СО «Облкоммунэнерго» не было «высоколиквидым госпредприятием», как это утверждается в некоторых публикациях СМИ. Напротив, оно было глубоко убыточным, имело долги в размере 3,5 млрд рублей и отвечало признакам банкротства, что подтверждается судебными актами. Частными инвесторами в момент реорганизации в предприятие было вложено более 2 млрд рублей, что нормализовало его финансовое положение и позволило рассчитаться со всеми кредиторами», − следует из заявления.

Кроме того, там утверждают, что на денежные средства АО «Облкоммунэнерго» не приобреталось ни одно предприятие Алексея Боброва, Артема Бикова, «Корпорации СТС».

«Все денежные средства всегда оставались и остаются у предприятия. С 2015 года размер чистых активов АО «Облкоммунэнерго» существенно увеличился: с 3,4 млрд рублей до 10,9 млрд рублей (по состоянию на 31.12.2024). С 2016 года в рамках инвестиционной программы в реконструкцию арендованных сетей и новое строительство АО «Облкоммунэнерго» вложено более 6 млрд рублей, благодаря чему снижена аварийность, сокращены потери, обеспечен рост полезного отпуска и числа обслуживаемых потребителей. Блокирующий пакет акций АО «Облкоммунэнерго» принадлежит Правительству Свердловской области, которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств», − прокомментировала компания.

Более того, по их словам, за свою 20 летнюю деятельность группа компаний «Корпорация СТС» инвестировала в коммунальную инфраструктуру УрФО более 300 млрд рублей, ежегодно уплачивает более 40 млрд налогов в бюджеты всех уровней, построила 10% современной российской генерации для сторонних заказчиков, включая две электростанции в Калининградской области по заказу Интер РАО и электростанций в районах Крайнего Севера для компаний Роснефть, РусГидро, Форвард Энерго, Т Плюс, Русская Платина.

Отдельно корпорация опровергла распространенную в СМИ версию о «неформальных связях» с Анатолием Чубайсом, заявив, что Биков действительно был его советником, но был уволен по инициативе Чубайса в результате конфликта. Причиной конфликта, по утверждению СТС, стало несогласие Бикова с ориентацией РАО «ЕЭС» на западные комплектующие.

«Конфликт с Анатолием Чубайсом заключался в том, что последний не хотел развивать отечественное производство комплектующих для электроэнергетики, ориентировался на западных производителей», − уточнили в компании.

По словам представителей компании, все предприятия приобретались исключительно за счет собственных или кредитных средств российских банков, за исключением одного случая − строительства Курганской ТЭЦ-2 с привлечением финансирования от Чешского экспортного банка, согласованного с Минэнерго. Заявления о якобы фиктивных займах и выводе денег за рубеж компания назвала недостоверными.

В заявлении подчеркивается, что все ключевые фигуранты дела находятся в России, не обладают и не обладали иностранными паспортами, а сама корпорация продолжает выполнять все обязательства перед государством, потребителями и сотрудниками.

«Артем Биков, Алексей Бобров и Татьяна Черных, упоминаемые в публикациях СМИ, постоянно проживают на территории России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в России. У Председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных ни гражданства, ни ВНЖ иностранных государств нет и никогда не было. После начала СВО Артем Биков отказался от австрийского гражданства», − заявили в компании.

Компания считает, что иск стал следствием «многолетней дискредитирующей кампании», развернутой против нее в ряде оппозиционных Telegram-каналов. В корпорации выразили уверенность, что судебное разбирательство расставит все точки над «и» и подтвердит законность действий бизнесменов и самого холдинга.

Напоминаем, что Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием передать в собственность государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Речь идет о таких компаниях, как «Корпорация СТС», «Интертехэлектро − Новая генерация», «Курганская ТЭЦ» и других объектах энергетической инфраструктуры в Уральском федеральном округе.

Среди югорских активов, фигурирующих в иске, по информации СМИ, − энергосетевая компания «ЮТЭК-РС», которая до прихода губернатора ХМАО Натальи Комаровой принадлежала «Корпорации СТС» и правительству ХМАО на паритетных началах. Однако впоследствии доля властей ХМАО в уставном капитале компании сократилась и сейчас составляет лишь 0,00002%. Данных об открытых торгах по продаже этой доли не обнаружено, отмечает FAKTOLOGIA.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Югра-Экология». Предприятие, созданное в 2017 году как полностью государственное, в ходе непрозрачных сделок перешло под контроль «Корпорации СТС». В ту же группу ответчиков входит и крупнейший транспортный перевозчик мусора − сургутское ООО «Комтрансавто».

Перечень также включает ряд профильных коммунальных и энергетических предприятий. В их числе:

– «Нижневартовское экологическое объединение»,

– «Сургутское экологическое объединение» (обе структуры участвуют в концессиях по созданию полигонов ТКО),

– «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС),

– ООО «РЭС-Запад», зарегистрированное в Урае (принадлежит «ЮТЭК-РС», ранее принадлежало «ЮТЭК-Кода»),

– ООО «Строй-Экология», зарегистрированное в конце 2024 года в Сургуте, учредителем которого выступает тюменское ООО «ТЭО».

Помимо этого, в иске упомянуты активы, связанные с Алексеем Бобровым в сфере автодилерского бизнеса. Речь идет о следующих компаниях, зарегистрированных в Сургуте и Нижневартовске:

– ООО «Юнимоторс»,

– ООО «Автоуниверсал моторс»,

– ООО «Автоуниверсал-Премиум»,

– ООО «Автоуниверсал-Элит»,

– ООО «Автоуниверсал»,

– ООО «Автоуниверсал-статус»,

– ООО «Запсибавто» (Сургут).


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:50, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 847
  2. ​Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства активы Боброва и Бикова 803
  3. ​В Сургуте назначили нового главу департамента имущества вместо арестованного Алексея Дворникова 803
  4. В Тюмени построят трассу для южного обхода города за 20 млрд рублей 771
  5. ​Собственникам квартир грозят штрафы за отсутствие временной регистрации арендаторов: Госдума уточнила детали 680
  6. В Югре прошли муниципальные выборы: явка выросла, «Единая Россия» собрала 90 процентов мандатов 644
  7. ​Сургутянин изнасиловал своего сына и скрылся в Турции ‒ его вернули обратно в Россию 589
  8. ​В Урае школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей со счетов матери 564
  9. ​Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества 553
  10. В Югре более 5 млрд рублей направят на социальные расходы и снос аварийного жилого фонда 552
  1. ​Опасные интернет-тренды 2707
  2. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 2375
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 2315
  4. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 1969
  5. Руслан Кухарук постепенно оптимизирует структуру правительства Югры, но куда интереснее будет в октябре 1968
  6. В Сургуте открыт филиал крупной федеральной сети клиник, специализирующихся на перинатальной помощи 1952
  7. ​Новый уровень удобства городской жизни 1735
  8. В Сургуте отметили 50-летие городского линейного отдела МВД на транспорте 1721
  9. ​«Это не отпуск виноват – это система»: сургутяне возмущены качеством воды 1716
  10. ​На проспекте Ленина в Сургуте обновили двор по инициативе жителей 1713
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 9808
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 6593
  3. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 6455
  4. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 6420
  5. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 5263
  6. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 4715
  7. ​Плакать нельзя учиться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4284
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 4038
  9. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 3910
  10. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 3874

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика