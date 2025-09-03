Каждая третья семья при ипотечных сделках воспользовалась маткапиталом

16+
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
У вас есть тревога насчет будущего?
​Из декрета в новостройку: маткапитал помогает каждой третьей семье купить жилье

Владимир Смирнов

Значительный рост использования материнского капитала наблюдается в ипотечных сделках. Этой социальной выплатой воспользовалась каждая третья семья, оформившая жилищный кредит в 2025. Это рекордная доля заемщиков, в 1,8 раза превышающая прошлогодний результат, заявил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Большинство россиян, использующих материнский капитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, так как это упрощает процесс приобретения недвижимости. При этом социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.

«Материнский капитал – действенный инструмент, позволяющий семьям реализовать мечту о собственном доме. Благодаря программе "семейная ипотека", ставшей в этом году основным стимулом для рынка недвижимости, мы наблюдаем существенный рост числа сделок с использованием материнского капитала», – подчеркнул Александр Пахомов.


