16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5947   EUR  93,8373  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Экономический мультипликатор: кампусы преобразуют города России

Эксперты оценили экономический эффект от строительства университетских кампусов в городах РФ

​Экономический мультипликатор: кампусы преобразуют города России
t.me/gov74

Каждый рубль, инвестированный в строительство университетских кампусов, в среднем может приносить около 1 руб. дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Социально-экономический эффект увеличивается в случае строительства «с нуля» и комплексного развития территории.

Такие данные приводятся в исследовании «ВТБ Инфраструктурный холдинг» к Восточному экономическому форуму, он пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

– По нашим оценкам общий объем дополнительных инвестиций в регионы, где будут построены кампусы, может составить до 750-800 млрд руб. в случае реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости и инфраструктуре в течение десяти лет с начала эксплуатации кампуса. Раскрытие научно-исследовательского потенциала построенных кампусов повышает приток инвестиций в территории до 1,4-1,6 трлн руб., а взаимодействие с промышленной инфраструктурой и индустриальными партнерами – до 2,2-2,25 трлн руб., – отметил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.

В рамках программы по созданию кампусов мирового уровня для высших учебных заведений в российских регионах планируют реализовать 40 проектов до 2036 года. На стадии строительства находится 11, четыре из них – в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске – уже частично сданы в эксплуатацию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 07:59, просмотров: 85, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте восстанавливают памятник нефтяникам 565
  2. ​В Сургуте могут поставить памятник чиновнику 544
  3. В сургутские школы пошли 64 тысячи учеников 507
  4. ​Белый Яр начал учебный год с новой школой 503
  5. ​Обгон не удался: на трассе под Лянтором перевернулась иномарка 495
  6. ​В Сургуте обновят остановки и подземный переход на Аэрофлотской 494
  7. ​В Сургуте пассажиры скрыли от таможни почти полтора миллиона рублей 490
  8. ​В Югре изменились правила выплат студенткам по беременности и родам 477
  9. ​Аспирин, косой срез и чистая вода: как реально продлить жизнь букету цветов 460
  10. ​Андрей Арменчу: «Любая территория рождается из запроса» 445
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4403
  2. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2794
  3. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2481
  4. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2312
  5. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 2063
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1983
  7. ​В Сургуте перекроют дорогу возле СурГУ ради ярмарки «Товары земли Югорской» 1828
  8. ​Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой 1791
  9. ​В Сургуте соединят Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе новой дорогой 1733
  10. Медосмотр по-новому, штрафы выше, госпошлины дороже: что ждет водителей с 1 сентября // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1725
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7808
  2. ​Единственный в истории Сургута 5663
  3. Оборонные комиссии – в действии 5324
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4783
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4776
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4542
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4417
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4408
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4403
  10. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 3987

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика