Эксперты оценили экономический эффект от строительства университетских кампусов в городах РФ

Каждый рубль, инвестированный в строительство университетских кампусов, в среднем может приносить около 1 руб. дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Социально-экономический эффект увеличивается в случае строительства «с нуля» и комплексного развития территории.

Такие данные приводятся в исследовании «ВТБ Инфраструктурный холдинг» к Восточному экономическому форуму, он пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

– По нашим оценкам общий объем дополнительных инвестиций в регионы, где будут построены кампусы, может составить до 750-800 млрд руб. в случае реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости и инфраструктуре в течение десяти лет с начала эксплуатации кампуса. Раскрытие научно-исследовательского потенциала построенных кампусов повышает приток инвестиций в территории до 1,4-1,6 трлн руб., а взаимодействие с промышленной инфраструктурой и индустриальными партнерами – до 2,2-2,25 трлн руб., – отметил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.

В рамках программы по созданию кампусов мирового уровня для высших учебных заведений в российских регионах планируют реализовать 40 проектов до 2036 года. На стадии строительства находится 11, четыре из них – в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске – уже частично сданы в эксплуатацию.