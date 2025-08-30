Правительственная комиссия одобрила проекты Тюменской области в сфере ЖКХ

Тюмень получит казначейский инфраструктурный кредит в размере почти 3,4 млрд рублей на реализацию трех масштабных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, принявший участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина по видеосвязи.

– Правительственная комиссия оценила эффекты от реализации наших планов: мы значительно повысим качество и надёжность водоснабжения всей Тюменской агломерации, улучшим экологию наших водных объектов, – отметил глава региона.

Проекты, которые планируется реализовать до 2028 года, включают в себя:

Строительство 11-километрового магистрального водовода, очистных сооружений ливневых и талых вод по ул. Эрвье.

Реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по ул. Монтажников.

Помимо кредитных средств, для реализации проектов будут использованы деньги, заложенные в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков.

Александр Моор подчеркнул, что все результаты проектов синхронизированы с показателями национального проекта «Инфраструктура для жизни».