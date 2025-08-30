В России призывника могут отправить в армию в течение года после решения комиссии

В России изменились правила отправки призывников на военную службу. Теперь решение призывной комиссии будет действовать целый год, следует из постановления правительства.

Если молодого человека не отправили служить сразу после заседания комиссии, его все равно могут призвать в армию в течение года – во время следующего весеннего или осеннего призыва. Повторно проходить комиссию для этого не нужно.

Помимо этого, летом вступил в силу еще один закон: теперь за несообщение в военкомат о переезде грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Такое же наказание может быть назначено, если гражданин не явился в военкомат после смены места жительства, не подтвердив регистрацию, сообщают РИА Новости.