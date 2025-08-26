В России утвержден норматив по времени на выполнение домашних заданий для школьников

Министерство просвещения России установило нормативы времени для выполнения домашних заданий школьниками. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передаёт «РИА Новости».

Согласно новым правилам, для первоклассников максимальное время на выполнение «домашки» составит один час. Ученикам 2-3 классов рекомендовано тратить на задания не более полутора часов, а для школьников 4-го класса лимит установлен на уровне двух часов.

Министр подчеркнул, что эти нормативы согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей. Школам предписано контролировать объём заданий по каждому предмету, чтобы он соответствовал установленным требованиям.

При этом ещё в апреле 2025 года «Интерфакс» сообщал об утверждении единых временных нормативов и для старших классов. Так, для пятиклассников оптимальное время составляет два часа, для учеников 6-8 классов — два с половиной часа, а для 9-11 классов — до трёх с половиной часов.