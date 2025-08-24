Профессионалы из Тюменской области отметились в федеральном конкурсе

Специалисты из Тюменской области отличились на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проходившем в Новочебоксарске. Машинист бульдозера Михаил Журавлёв из Тюменской домостроительной компании стал победителем в своей номинации, а машинист экскаватора Ермек Жайсамбаев (филиал «Мостострой-11») завоевал первое место в соответствующей категории.

– Поздравляю победителей. Их успех подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки в регионе и вклад нашей области в развитие кадрового потенциала России, – написал губернатора Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале.

Региональный этап конкурса под эгидой национального проекта «Кадры» прошёл в мае в Тюмени, где за звание лучшего в трёх профессиях боролись 30 участников из 20 организаций. На федеральном этапе, который проводился в Чувашии с 20 по 22 августа.

Победители и призеры федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место — 1 000 000 рублей, второе место — 500 000 рублей и третье — 300 000 рублей. Церемония награждения состоится в декабре в Москве.

Победы на федеральном конкурсе — хороший показатель того, что подготовка специалистов в регионе проходит на высоком уровне. Это хорошо коррелирует с системным подходом Тюменской области к созданию инженерного и профессионального резерва. В регионе активно развиваются сеть профориентационных и технических программ.