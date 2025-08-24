Александр Моор обсудил с бизнесменами предпринимательское мышление

16+
​Александр Моор: предпринимательское мышление важно не только для бизнеса, но и для власти

t.me/av_moor

На бизнес-завтраке в рамках международного форума «Слёт успешных предпринимателей» губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с участниками значение предпринимательского мышления для разных сфер жизни.

— Сегодня успех – это не только ресурсы. Важно уметь видеть возможности, где другие видят преграды, и действовать на опережение, — отметил глава региона.

По словам Моора, такие качества, как способность видеть перспективу, брать ответственность и находить нестандартные решения, нужны не только бизнесу, но и государственным и муниципальным служащим.

В качестве примеров губернатор напомнил о развитии портала «Госуслуги», быстрых решениях в период пандемии, создании альтернативных платёжных систем и перестройке логистики в ответ на санкции. Всё это, по его словам, доказало: государственная система способна быть гибкой, когда этого требуют обстоятельства.

— Сегодня важно, чтобы такая гибкость стала нормой, — подчеркнул Моор.

Форум «СУП-2025» открылся в Тюмени 21 августа. Он собрал около 2,5 тысячи участников из 60 регионов России и зарубежных стран. В течение нескольких дней состоялись дискуссии, мастер-классы и встречи с успешными предпринимателями, экспертами и представителями власти.


24 августа в 08:03, просмотров: 745, комментариев: 0
