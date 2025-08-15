Россиян будут по-новому освидетельствовать на предмет пьянства

С 1 сентября в России начнёт действовать новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе для водителей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Среди ключевых изменений — увеличение интервала между двумя продувами алкотестером с нынешних 15-20 до 15-25 минут. Также установлен предельный срок сдачи мочи на анализ — не более 30 минут после получения направления на химико-токсикологическое исследование. При его нарушении придётся сдавать кровь.

В направления на исследование теперь будут обязательно вносить данные о приёме лекарственных препаратов. Медорганизации обязаны хранить биоматериалы три месяца, а электронные данные масс-спектров — пять лет.

По словам Машарова, нововведения приведут процедуры в соответствие с современными стандартами и повысят объективность результатов. При несогласии с ними гражданин сможет обжаловать их в суде.

Документ утверждён Минздравом и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Кроме того, в Госдуме рассматривается законопроект о распространении административной ответственности за вождение в состоянии опьянения на случаи, когда оно вызвано приёмом некоторых лекарственных препаратов. Нарушителям будет грозить штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.