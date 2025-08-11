​Из Тюмени запустят прямые чартеры в Шарм-эль-Шейх

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU
Логотип Сиапресс
USD  79,8714   EUR  92,8583  

Новости

  • ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    Сегодня в 15:51
    89 0
  • ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    Сегодня в 13:08
    150 0
  • На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    Сегодня в 12:54
    202 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8
  • ​«Хор Турецкого» даст большой концерт в Сургуте

    ​«Хор Турецкого» даст большой концерт в Сургуте

    Сегодня в 12:32
    220 0
  • В Югре работодатели намного реже предлагают сотрудникам ДМС, чем компании в других регионах Урала

    В Югре работодатели намного реже предлагают сотрудникам ДМС, чем компании в других регионах Урала

    Сегодня в 12:28
    151 0 
  • ​Водитель «УАЗ» протаранил два авто в Нижневартовске ‒ трое в больнице

    ​Водитель «УАЗ» протаранил два авто в Нижневартовске ‒ трое в больнице

    Сегодня в 12:09
    200 0
  • ​В Югре родители могут направить маткапитал на жилье для студентов

    ​В Югре родители могут направить маткапитал на жилье для студентов

    Сегодня в 11:41
    208 0
  • ​50-летний житель Сургута избежал ампутации благодаря экстренной операции

    ​50-летний житель Сургута избежал ампутации благодаря экстренной операции

    Сегодня в 11:15
    233 0
  • ​В Сургутском районе завершается строительство новой подстанции

    ​В Сургутском районе завершается строительство новой подстанции

    Сегодня в 10:35
    255 0
  • В Госдуме заговорили о безусловном базовом доходе для россиян

    В Госдуме заговорили о безусловном базовом доходе для россиян

    12 августа в 18:43
    561 0
  • Производители из Югры представят свои вкусности на гастрономическом фестивале на ВДНХ

    Производители из Югры представят свои вкусности на гастрономическом фестивале на ВДНХ

    12 августа в 18:19
    398 0
  • ​Сургутяне собрали около 175 кг вторсырья на празднике «ЭКОдвор»

    ​Сургутяне собрали около 175 кг вторсырья на празднике «ЭКОдвор»

    12 августа в 17:23
    439 0
  • ​В Сургуте прочистили ливневку на улице Рабочей

    ​В Сургуте прочистили ливневку на улице Рабочей

    12 августа в 13:31
    493 0
Больше новостей
Больше опросов

Частный перевозчик из Египта запустит рейсы на «боингах» из Тюмени

​Из Тюмени запустят прямые чартеры в Шарм-эль-Шейх

Частный перевозчик из Египта запустит рейсы на «боингах» из Тюмени
Фото Freepik

Египетская чартерная авиакомпания Sky Vision Airlines с 28 августа начнёт выполнять прямые рейсы из российских городов, включая Тюмень, в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров России».

Полёты из Тюмени будут проходить один раз в полторы недели. Также рейсы запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми и Уфы. Перевозки будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800. Заказчиком чартерной программы выступает компания PEGAS Touristik.

Sky Vision Airlines была основана в 2022 году и начала коммерческие перевозки в январе 2023-го. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Египет.

Ранее прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх запустила Azur Air. Эта авиакомпания также планирует включить в зимнюю программу полёты во вьетнамский Нячанг.


нравится (6) не нравится (0)
11 августа в 17:49, просмотров: 782, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Госдуме заговорили о безусловном базовом доходе для россиян 561
  2. ​Вместо «Авроры» – жизнь 525
  3. ​Сургутяне собрали около 175 кг вторсырья на празднике «ЭКОдвор» 439
  4. ​На 15% больше трафика: связисты усилили 4G в Нижневартовске 408
  5. Производители из Югры представят свои вкусности на гастрономическом фестивале на ВДНХ 398
  6. ​Банк Уралсиб запустил рублевый вклад «Доход Плюс» для новых клиентов 363
  7. ​В Сургутском районе завершается строительство новой подстанции 255
  8. ​50-летний житель Сургута избежал ампутации благодаря экстренной операции 233
  9. ​«Хор Турецкого» даст большой концерт в Сургуте 220
  10. ​В Югре родители могут направить маткапитал на жилье для студентов 209
  1. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2590
  2. Оборонные комиссии – в действии 1927
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 1757
  4. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 1692
  5. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 1648
  6. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 1548
  7. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 1435
  8. Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности 1349
  9. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 1348
  10. ​Школа №44 в Сургуте обновила оборудование и готова принять учеников 1318
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27873
  2. MAXимум вопросов 11295
  3. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5680
  4. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5608
  5. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5055
  6. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 4461
  7. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4121
  8. ​А Сайма ждет… 3882
  9. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3715
  10. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3580

последние комментарии читаемые комментируемые

