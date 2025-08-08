Тюменский кампус: коммунальные сети готовы на 30%

В Тюмени активно ведется подготовка коммунальной инфраструктуры для подключения объектов строящегося межвузовского кампуса. Об этом сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Строительство кампуса ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети».

На данный момент сети водоснабжения уже готовы. Новые здания будут запитаны от магистрального водовода, проходящего вдоль улицы Мельникайте.

Специалисты ведут строительство канализационного коллектора, который соединит площадку кампуса с действующими сетями водоотведения. Осенью планируется проложить дюкер под руслом реки и построить насосную станцию. В целом, уже реализовано более 30% запланированных работ.

В августе 2025 года планируется начать строительство системы теплоснабжения площадки кампуса. Проект уже готов, и компания «УСТЭК» завершает конкурсные процедуры по отбору подрядчика. Первым этапом строителям предстоит пройти через улицу Мельникайте в створе улицы Т. Кармацкого. Работы будут проводиться открытым способом с частичным ограничением автомобильного движения.

В департаменте ЖКХ Тюменской области подчеркивают, что теплоснабжение кампуса обеспечивается в рамках комплексного договора техприсоединения, в котором участвуют сразу 7 организаций — крупные застройщики и концессионер, реализующий проект строительства межвузовского кампуса.

Сейчас на площадке строится первый объект – гостиница. Подключение к сетям электроснабжения запланировано уже в 2025 году. Компания «Россети Тюмень» заключила контракт на разработку проекта и выполнение строительно-монтажных работ по сетям. Вторым этапом планируется выполнить реконструкцию ПС «Алебашево» с увеличением ее мощности в 1,5 раза.

Коммунальную инфраструктуру для подключения объектов кампуса готовят компании «Тюмень Водоканал», «УСТЭК», «Россети Тюмень».