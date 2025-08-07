​В Госдуме предложили запретить строительство многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU
Логотип Сиапресс
USD  80,1914   EUR  93,0072  

Новости

  • Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности

    Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности

    Сегодня в 18:36
    91 0
  • В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

    В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

    Сегодня в 17:55
    141 0
  • Два проекта КРТ будут запущены в Барсово, и еще один — в Солнечном

    Два проекта КРТ будут запущены в Барсово, и еще один — в Солнечном

    Сегодня в 17:49
    127 0 
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk
  • ​Артисты 90-х в разы поднимают цены на выступления из-за популярности среди молодежи

    ​Артисты 90-х в разы поднимают цены на выступления из-за популярности среди молодежи

    Сегодня в 17:27
    149 0
  • ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей

    ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей

    Сегодня в 17:14
    189 0 
  • ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения

    ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения

    Сегодня в 15:22
    237 1
  • В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов

    В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов

    Сегодня в 14:28
    276 1
  • В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский»

    В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский»

    Сегодня в 13:54
    258 0
  • В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений

    В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений

    Сегодня в 13:28
    240 0
  • Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти

    Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти

    Сегодня в 12:31
    376 0
  • ​Тротуар поднимут, бордюры уложат: в Сургуте обустроят маршрут к школе №9

    ​Тротуар поднимут, бордюры уложат: в Сургуте обустроят маршрут к школе №9

    Сегодня в 11:26
    298 0
  • ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр

    ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр

    Сегодня в 10:49
    295 0
  • Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые

    Жители Югры держат на депозитах и счетах больше, чем ямальцы и тюменцы вместе взятые

    06 августа в 18:38
    545 0
Больше новостей
Больше опросов

В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

​В Госдуме предложили запретить строительство многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

В Госдуму внесли законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры
Фото Freepik

Группа депутатов Государственной думы внесла законопроект, предусматривающий запрет на строительство многоэтажных многоквартирных домов в населённых пунктах, где отсутствует достаточная транспортная, коммунальная и социальная инфраструктура. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ. В частности, вводится новое понятие — «населённые пункты с дефицитом инфраструктуры». Под этим понимаются территории, где существующие ресурсы и объекты не соответствуют потребностям жителей и не способны обеспечить базовые условия для нормальной жизни при увеличении населения.

Согласно инициативе, решение о строительстве в таких населённых пунктах должно приниматься на уровне субъектов Российской Федерации, но исключительно после проведения комплексной оценки состояния инфраструктуры. За проведение оценки будет отвечать федеральный уполномоченный орган.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 18:55, просмотров: 142, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские врачи начали проводить уникальные операции по лечению туннельного синдрома без вскрытия кисти 376
  2. ​Тротуар поднимут, бордюры уложат: в Сургуте обустроят маршрут к школе №9 299
  3. ​В Нижневартовске автомобиль съехал с дороги и врезался в бордюр 295
  4. В Минпросвещении объяснили, почему нельзя просто так сделать платным школьное образование для мигрантов 276
  5. В Сургуте уложили асфальт на разбитом проезде у ТЦ «Пушкинский» 258
  6. В Сургуте на финишную прямую выходят ремонты образовательных учреждений 240
  7. ​«Кринж», а не форма: Миронов раскритиковал единую школьную форму от Минпросвещения 237
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 207
  9. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 189
  10. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев 175
  1. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 2292
  2. ​В Сургуте изменились правила въезда на площадь аэропорта 2085
  3. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 2081
  4. ​Цветы и минута молчания: в Сургуте отметили день ВДВ 1909
  5. Сургутян пригласили на субботник возле «Росича», чтобы позже разбить там площадку для пляжного волейбола 1887
  6. ​В Сургуте начнет расти спрос на вторичное жилье 1812
  7. ​Суды без пошлин, рассылки по согласию, драгметаллы под контролем: что изменится в августе 1804
  8. Предпринимать реальные меры по спасению Саймы можно уже сегодня, не дожидаясь 2030 года 1748
  9. ​В Сургуте появился мурал в честь военных медиков 1697
  10. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 1643
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27069
  2. MAXимум вопросов 9132
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 6781
  4. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 5892
  5. ​Перестройка работы школы 5464
  6. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5380
  7. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 4891
  8. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4659
  9. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4284
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 3987

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

