Как проголосовать в Тюменской области: заработала «горячая линия» для избирателей

В Тюменской области начала работать «горячая линия» для избирателей в преддверии единого дня голосования, который состоится14 сентября 2025 года. Об этом сообщает информационный центра правительства региона.

По телефону +7(3452) 42-67-72 жители региона могут получить ответы на вопросы, касающиеся предстоящих выборов, в том числе:

Уточнить адрес и время работы своего избирательного участка.

Получить информацию о деятельности участковых избирательных комиссий.

Разъяснения по процедуре голосования.

«Горячая линия» доступна для звонков с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Напомним, 14 сентября в 23 муниципалитетах Тюменской области состоятся основные выборы депутатов в представительные органы. Кроме того, в Тюмени пройдут довыборы в городскую Думу по двум одномандатным округам. По словам председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, предстоящие кампании охватят более 500 тысяч избирателей.

По данным Избирательной комиссии, на 374 мандата претендуют 954 кандидата. Среди них 51 самовыдвиженец и представители различных политических партий, в том числе «Единая Россия» (371 кандидат), КПРФ (58 кандидатов), ЛДПР (306 кандидатов), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (22 кандидата), «Коммунисты России» (11 кандидатов) и «Новые Люди» (135 кандидатов).