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​В селе Доставалово появилась новая дорога благодаря поручению губернатора Тюменской области

Жители Доставалово благодарят губернатора за новую дорогу, построенную досрочно

​В селе Доставалово появилась новая дорога благодаря поручению губернатора Тюменской области
t.me/operativnyishtabtyumen

В селе Доставалово Викуловского муниципального округа завершено строительство новой дороги по улице Строителей. Реализация проекта стала возможной благодаря личному поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает информационный центр правительства региона.

Ранее улица Строителей представляла собой грунтовую дорогу, которая во время весенней и осенней распутицы становилась труднопроходимой. Проблему озвучила пенсионерка Татьяна Мулявина на личном приеме у главы региона, обратившись от имени всех жителей села. Губернатор Александр Моор оперативно отреагировал на обращение и поставил задачу завершить работы до 1 сентября 2025 года.

Строительство было завершено значительно раньше установленного срока. Новая дорога имеет щебеночное покрытие, обустроена система водоотведения, а также сделаны удобные подъезды к каждому жилому дому.

– Уже с середины июля мы, жители села, радуемся новой качественной дороге. Выражаем за нее сердечную благодарность Александру Моору, – говорится в письме жителей села, направленном в адрес губернатора.

Реализация данного проекта значительно улучшила качество жизни сельчан и обеспечила комфортный проезд к домам в любое время года.

Отметим, что в целом по Тюменской области в этом году отремонтируем 440 км дорог, часть из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».


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Сегодня в 19:22, просмотров: 42, комментариев: 0
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