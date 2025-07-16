​В РЖД заявили о полном отказе от старых вагонов с туалетами «свободного падения»

Вагоны с гравитационными туалетами, в которых слив отходов осуществляется при нажатии педали, практически исчезли из состава поездов РЖД. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

«Сейчас таких вагонов единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием», — отметил он, уточнив, что такие вагоны могут использоваться лишь в исключительных случаях, например при необходимости резервных перевозок.

По словам Колесникова, на всех постоянных маршрутах вагоны с устаревшими туалетами уже заменены на современные с биотуалетами. Это позволяет отказаться от практики закрытия туалетов при въезде в так называемые санитарные зоны — участки пути, где использование гравитационных туалетов запрещено из-за риска загрязнения окружающей среды.

О планах полного перехода на вагоны с биотуалетами сообщалось ещё в 2018 году. Тогда Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие РЖД, ставила сроком завершения замены 2025 год.

Напомним, что ранее РЖД также анонсировали запуск новых пассажирских вагонов с улучшенными условиями — в частности, с двухметровыми полками, увеличенной шириной и расширенным проходом. Новые вагоны будут шире на 30 сантиметров, а проход в них — на 5 сантиметров больше по сравнению с текущими моделями.