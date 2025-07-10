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​В Тюменской области продолжают модернизировать первичное звено здравоохранения

В тюменской деревне Черной открылся новый ФАП для 700 жителей

​В Тюменской области продолжают модернизировать первичное звено здравоохранения
Фото: vk.com/oblzdrav72

В деревне Черной Упоровского муниципального округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который обеспечит доступ к медицинской помощи почти 700 жителям населенного пункта.

Открытие стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Площадь модульного здания составляет чуть более 80 квадратных метров. В ФАПе размещены кабинет приема фельдшера, кабинет раннего выявления заболеваний, процедурный кабинет и санитарная комната.

Прием пациентов будет вести молодой фельдшер Данила Зольников. Кроме того, в ФАПе смогут работать выездные бригады специалистов для проведения профилактических мероприятий.

Открытие ФАПа значительно улучшит доступность первичной медицинской помощи для жителей муниципального округа.

Отметим, что в Тюменской области успешно привлекают молодых специалистов для работы в деревнях и селах. Возможность пройти практику в медицинских учреждениях региона имеют также студенты – будущие врачи и медсестры.


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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#323 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#320 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#324 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#320 (6) {
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              bool(true)
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        }
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        bool(false)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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