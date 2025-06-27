​Каждый пятый россиянин за год лишился части премии

За последний год 20% работающих россиян столкнулись с уменьшением размера премий, а 9% — вовсе перестали их получать. Такие данные приводит платформа hh.ru совместно с негосударственным пенсионным фондом «Эволюция».

По результатам опроса:

16% работников сообщили об увеличении премий;

У 56% размер бонусов остался прежним;

У 24% респондентов премия составляет от 10% до 30% от оклада;

15% получают бонус в размере 10% от зарплаты;

14% — от 30% до 50%.

Кроме того, 60% опрошенных отметили, что в их компаниях отсутствуют другие формы мотивации, кроме премирования.

На фоне этих данных актуальным становится новый закон, который подписал президент 8 июня. Он позволяет работодателю учитывать показатели эффективности работника при начислении премии, а также снижать её размер при наличии дисциплинарного взыскания. При этом общее снижение дохода не может превышать 20% от зарплаты за расчётный период.

Эксперты отмечают, что снижение бонусов может быть связано с попытками работодателей оптимизировать расходы на фоне экономической нестабильности, а также с ужесточением систем KPI и акцентом на персональную эффективность.