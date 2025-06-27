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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    925 0
  • Россиянам стали реже платить бонусы и премии на работе

    Россиянам стали реже платить бонусы и премии на работе

    Сегодня в 17:38
    114 0
  • В ЦБ заявили, что инфляция идет «по нижней линии прогноза». Значит, есть шанс на снижение ставки

    В ЦБ заявили, что инфляция идет «по нижней линии прогноза». Значит, есть шанс на снижение ставки

    Сегодня в 17:32
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Россиянам стали реже платить бонусы и премии на работе

​Каждый пятый россиянин за год лишился части премии

Россиянам стали реже платить бонусы и премии на работе
Фото freepik.com

За последний год 20% работающих россиян столкнулись с уменьшением размера премий, а 9% — вовсе перестали их получать. Такие данные приводит платформа hh.ru совместно с негосударственным пенсионным фондом «Эволюция».

По результатам опроса:

  • 16% работников сообщили об увеличении премий;
  • У 56% размер бонусов остался прежним;
  • У 24% респондентов премия составляет от 10% до 30% от оклада;
  • 15% получают бонус в размере 10% от зарплаты;
  • 14% — от 30% до 50%.

Кроме того, 60% опрошенных отметили, что в их компаниях отсутствуют другие формы мотивации, кроме премирования.

На фоне этих данных актуальным становится новый закон, который подписал президент 8 июня. Он позволяет работодателю учитывать показатели эффективности работника при начислении премии, а также снижать её размер при наличии дисциплинарного взыскания. При этом общее снижение дохода не может превышать 20% от зарплаты за расчётный период.

Эксперты отмечают, что снижение бонусов может быть связано с попытками работодателей оптимизировать расходы на фоне экономической нестабильности, а также с ужесточением систем KPI и акцентом на персональную эффективность.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 115, комментариев: 0
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