Юрист рассказал, что депрессия может стать поводом для лишения прав в РФ

Наличие у человека депрессии может стать основанием для лишения водительских прав, если диагноз подтвержден на медосмотре для получения или замены удостоверения. Об этом агентству «Москва» сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.

«В случае с депрессией актуально именно медицинское противопоказание. Важен точный медицинский диагноз. В действующих и вступающих в силу с сентября 2025 года правилах правительства РФ значатся конкретные расстройства настроения из международной классификации болезней (МКБ-10) […] На сегодня управлять автомобилем запрещено только при диагнозах F32 («Депрессивный эпизод») и F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»). Но, например, диагноз F92.0 («Депрессивное расстройство поведения») не является противопоказанием. То есть ключевое значение имеет то, какой именно диагноз поставил врач», – сказал Зокиров.

Юрист также напомнил, что многие антидепрессанты способны снижать концентрацию. Поэтому даже без запрета на вождение управлять машиной в таком состоянии может быть опасно.

«Последствия для водителя наступят только в том случае, если депрессия выявлена во время обязательного медосмотра для получения или замены прав. В этом случае человека направят на дополнительное обследование, и если подтвердится диагноз F32 или F33, право управления может быть прекращено. Если же депрессию обнаружили на обычном приеме у врача, не связанном с водительской комиссией, это никак не повлияет на водительское удостоверение», – заключил Зокиров.