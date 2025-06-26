Х Спартакиада пенсионеров России состоится в Тюмени

Тюменская область активно готовится к проведению Х Спартакиады пенсионеров России, приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Масштабное спортивное мероприятие пройдет с 30 сентября по 5 октября. В Тюмени состоялось совещание организаторов, посвященное подготовке к событию.

– Тюменской области выпала особая честь принять на территории нашего региона юбилейную Спартакиаду пенсионеров России. Мы благодарны за оказанное доверие. Губернатор Александр Моор поддерживает все предложения Союза пенсионеров России и в части дополнительного внимания к спортсменам-любителям, и в поддержании всех традиций предыдущих спартакиад для того, чтобы мы на достойном уровне провели это мероприятие, – подчеркнул заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Ожидается, что в состязаниях примут участие около 700 спортсменов из 75 субъектов страны. В программу включены соревнования по 7 видам спорта: дартс, плавание, настольный теннис, шахматы, легкоатлетический кросс, комбинированная эстафета и всероссийский комплекс ГТО.

– Произвело большое впечатление состояние, набор и опрятность спортивных сооружений Тюмени. Везде ощущается ухоженность. Приятно видеть настоящие храмы спорта. На наш взгляд, в регионе высокий уровень готовности на этом этапе подготовки к спартакиаде, – отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.