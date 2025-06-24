Тюменская область предложила решение кадрового дефицита в туризме

Тюменская область активно включилась в обсуждение вопросов подготовки квалифицированных специалистов для туристической отрасли будущего.

– Мы выступили с инициативой создания ресурсного центра, который будет готовить команды для небольших туристических объектов. В нашем регионе уже есть тренировочный полигон, опытные преподаватели на базе Межрегионального центра компетенций Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, где можно запускать такую программу, – сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Дискуссия развернулась на экспертной сессии «Кадры для туризма будущего», которая прошла на ВДНХ в рамках форума-выставки «Путешествуй!».

Участники дискуссии отметили острую нехватку квалифицированных кадров в связи с активным ростом отрасли, обусловленным реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство». По прогнозам, к 2030 году системе образования необходимо подготовить более 160 000 специалистов для удовлетворения потребностей рынка. Эксперты сошлись во мнении о необходимости перехода к проактивной кадровой политике и тесной синхронизации образовательных программ с требованиями индустрии.

По итогам обсуждения достигнута договоренность о проведении установочной встречи в Тюмени этим летом совместно с Минэкономразвития России, Федеральным ресурсным центром подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства на базе РГУТИС и при поддержке Правительства Тюменской области. На встрече планируется обсудить формат программы и запустить её уже в осеннем сезоне.