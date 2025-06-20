Разработка проектной документации Южного обхода Тюмени завершена

В Тюменской области продолжается подготовка к строительству Южного обхода Тюмени – масштабного инфраструктурного проекта, который кардинально улучшит транспортное сообщение в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор после обсуждения с группой компаний «Автодор» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Южный обход станет частью федеральной трассы М-12, которую планируется продлить до Владивостока по поручению президента России. Новая дорога протяженностью более 20 километров будет иметь четыре полосы движения и обеспечит удобный транзит между направлениями Екатеринбург — Омск.

Тюменская область – важный транспортный узел, где пересекаются ключевые федеральные трассы, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильный коридор «Запад – Восток». С каждым годом растёт логистическая нагрузка, а в отдельных районах города интенсивность движения превышает норматив в четыре раза, что создаёт серьёзные транспортные заторы.

Строительство Южного обхода позволит разгрузить существующую кольцевую автодорогу, ускорить грузовые перевозки и станет основой для развития крупных индустриальных проектов, таких как индустриальный парк «Московский» и туристический кластер «Жемчужина Сибири».

– Уже завершена разработка проектной документации Южного обхода. Строительство начнется после всех подготовительных процедур, – сообщил Александр Моор.