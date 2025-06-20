В России расширят набор цифровых сервисов для оформления денежных выплат

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение, которое предусматривает расширение набора цифровых сервисов для оформления денежных выплат, социальных льгот и гарантий государственной помощи гражданам. Документ подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

– Государство очень активно проводит социальную политику. Наша задача – использовать по максимуму возможности банка для того, чтобы повысить доступность социальной поддержки граждан, упростить её, – сказал Андрей Костин.

– Сегодня особую ценность составляет доступность и простота получения социальных услуг. Мы сможем сделать процессы предоставления социальной поддержки максимально бесшовными и быстрыми, опираясь на экспертизу в части повышения клиентского сервиса. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек получал необходимые услуги оперативно и в удобной форме, с учетом его индивидуальных потребностей и обстоятельств, – отметил Антон Котяков.

Совместная работа коснется не только действующих мер соцподдержки, но и новых. В рамках поручения Президента РФ ведется подготовка к участию в программе семейных налоговых выплат с начала 2026 года.