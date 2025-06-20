​Россиян призвали срочно сменить пароли из-за масштабной утечки данных

На фоне крупнейшей утечки логинов и паролей в истории — почти 16 миллиардов учетных записей оказались в открытом доступе — россиян призвали срочно сменить пароли от всех онлайн-сервисов. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в комментарии RT, пишет Газета.Ru.

По его словам, необходимо сменить пароли от аккаунтов в Apple, Google, GitHub, Telegram, социальных сетях и других популярных сервисах. Особенно это важно в сочетании с включением двухфакторной аутентификации.

«Совершенно очевидно: надо срочно менять пароли и в идеале также срочно подключать всем двухфакторную аутентификацию», — подчеркнул Зыков. Он добавил, что если хакеры получили доступ к браузерам вроде Google Chrome или Safari, где часто сохраняются пароли, то риски возрастают многократно.

С начала 2025 года в России число атак методом подбора паролей (брутфорс) увеличилось в 2,7 раза по сравнению с концом 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. Этот тип атак составляет 94% от всех зафиксированных киберинцидентов.

Напомним, утечку обнаружили исследователи из компании Cybernews. Архив, попавший в сеть, содержит логины и пароли от аккаунтов на Apple, Google, VPN-сервисах, социальных сетях, государственных онлайн-платформах и других ресурсах. Эксперты предупреждают: если информация уже опубликована, пользователь находится под угрозой.