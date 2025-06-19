​Госдума может запретить закупку иностранных товаров при наличии российских аналогов

В законопроект о единой государственной программе продвижения отечественных товаров может быть внесено положение о запрете на покупку иностранных товаров предпринимателями и работниками бюджетной сферы, если на рынке имеется российский аналог. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов («Единая Россия») в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам депутата, несмотря на наличие конкурентоспособной российской продукции, многие представители бизнеса и бюджетной сферы продолжают выбирать импортные товары. «При наличии нашего собственного [товара] приобретают иностранное. И никак они нам не могут объяснить», — отметил Морозов. Он подчеркнул, что инициатива ориентирована на поддержку национального производителя и будет базироваться на опыте таких стран, как США и Китай, где аналогичные ограничения уже действуют.

«Мы изучили их опыт и хотим более жёстко прописать, что при наличии собственного товара никто не имеет права приобретать иностранный», — пояснил парламентарий.

Морозов убежден, что без такого шага достичь устойчивого развития экономики невозможно. Он напомнил, что ранее в целях поддержки российского автопрома было принято решение пересадить депутатов и чиновников всех уровней на автомобили отечественного производства. Аналогичный подход, по его словам, может быть применён и к другим сферам.

«Мы хотим поддержать отечественного товаропроизводителя, предпринимателя, ремесленника. Если он производит и соответствует критериям “нашего” — чтобы мы выбирали свое», — подчеркнул депутат.

Ранее в рамках программы импортозамещения уже были приняты меры по приоритетной закупке российских товаров в госсекторе. Новая инициатива может расширить эти принципы и закрепить их на законодательном уровне для более широкого круга лиц.