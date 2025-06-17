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​Госдума одобрила закон о защите русского языка: вывески — только на русском

Госдума приняла закон о защите русского языка

​Госдума одобрила закон о защите русского языка: вывески — только на русском
Фото freepik.com

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка. Документ, в частности, обязывает размещать вывески и другие надписи, не относящиеся к рекламе, исключительно на русском языке, пишет ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение в 2023 году группой парламентариев. Среди авторов — председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Поправки вносятся в ряд федеральных законов, в том числе в закон «О защите прав потребителей».

Согласно принятому закону, информация, размещаемая на вывесках, указателях, в точках торговли и бытового обслуживания, и предназначенная для публичного ознакомления, должна быть представлена на русском языке как государственном языке РФ. При этом допускается дублирование информации на государственных языках республик или иных языках народов России, однако содержание на этих языках должно быть полностью идентично русскоязычной версии.

Таким образом, инициатива направлена на систематизацию использования языка в публичной сфере и усиление позиций русского как основного средства межнационального общения. Законопроект стал частью общей стратегии по защите и поддержке государственного языка, ранее заявленной властями.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 209, комментариев: 0
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