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  • ​В Тюменской области эффективно работает механизм обратной связи с бизнесом через ЦУР-Бизнес.72

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  • ​Александр Моор: Тюменская область укрепляет защиту прав предпринимателей

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  • ​Предприниматели на 20% повысили спрос на дистанционные гарантии

    ​Предприниматели на 20% повысили спрос на дистанционные гарантии

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​В Тюменской области эффективно работает механизм обратной связи с бизнесом через ЦУР-Бизнес.72

Через ЦУР-Бизнес.72 рассмотрено более 300 обращений

​В Тюменской области эффективно работает механизм обратной связи с бизнесом через ЦУР-Бизнес.72
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил эффективность работы платформы «ЗаБИЗНЕС.РФ» и запущенного в 2024 году механизма обратной связи с инвесторами и предпринимателями – ЦУР-Бизнес.72, через который рассмотрено уже более 300 обращений.

По словам губернатора, «важно, что теперь ответ на любой вопрос можно получить быстро и просто – через единое окно, без необходимости обращаться в разные инстанции».

Глава региона также подчеркнул важность участия предпринимательского сообщества в оценке регулирующего воздействия предлагаемых инициатив.

– Снижение административного давления на бизнес и защита прав предпринимателей – приоритетная задача, над которой мы системно работаем вместе с деловым сообществом, контрольно-надзорными органами и прокуратурой, – заявил Александр Моор.

Генеральный директор платформы «ЗаБИЗНЕС.РФ» Элина Сидоренко отметила, что власти региона прилагают все усилия, чтобы слова «предпринимательство» и «несправедливость» не встречались в одном предложении.

Всероссийской конференции «ЗАБИЗНЕС», прошедшей в Тюмени, собрал около двухсот представителей бизнеса, власти и контрольно-надзорных органов для обсуждения мер по снижению административного давления.


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Сегодня в 22:07, просмотров: 86, комментариев: 0
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