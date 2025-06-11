Специалисты предупреждают о новой схеме обмана россиян

Злоумышленники звонят родителям, представляясь методистами или психологами из школы. Используя легенду о необходимости «обязательного психологического тестирования» или «формирования характеристики» для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование.

В ходе разговора могут запрашивать: персональные данные ребенка, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка «тестового приложения»). Полученные сведения могут использовать для доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений.

– Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде «государственная аттестация» или «характеристика ученика», чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию. Всегда ставьте под сомнение подлинность слов собеседника, следует положить трубку и уточнить информацию «с холодной головой», – отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ.