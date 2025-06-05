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В России может появиться аналог «Пушкинской карты», только для покупки книг детям

​Путин предложил с 2026 года ввести «Детскую книжную карту»

В России может появиться аналог «Пушкинской карты», только для покупки книг детям
Фото freepik.com

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка выступил с инициативой запустить новую программу — «Детская книжная карта». Она может начать действовать с 2026 года, пишут «Ведомости».

Глава государства подчеркнул, что литература играет важную роль в воспитании и формировании семейных ценностей. Классические произведения с их нравственным содержанием, по его мнению, должны быть доступны каждому ребёнку.

Планируется, что программа будет реализована по образцу уже действующей «Пушкинской карты», с помощью которой молодёжь может посещать музеи, театры, кино и выставки. Новая инициатива будет адресована семьям с детьми дошкольного возраста.

«Такие карты с номиналом в 3 тысячи рублей получат семьи, в которых воспитываются дети от трёх до шести лет», — отметил президент. По его словам, средства будут выделяться на каждого ребёнка отдельно, что особенно важно для многодетных семей.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 105, комментариев: 0
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