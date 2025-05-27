Работники АО «Транснефть – Сибирь» в круглосуточном режиме осуществляют противопожарный мониторинг

АО «Транснефть – Сибирь» реализует комплекс мероприятий по обеспечению безопасной работы производственных объектов в условиях пожароопасного периода.

На период весенне-летнего сезона созданы 57 оперативных групп для предупреждения и тушения лесных пожаров, проведения контроля лесопожароопасной обстановки. Проведены противопожарные инструктажи с охватом свыше 5360 работников Общества и 66 учебно-тренировочных занятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. В целях своевременного и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации на объектах АО «Транснефть – Сибирь» осуществляют дежурство объектовые подразделения Федеральной противопожарной службы и ведомственная пожарная охрана.

В рамках защитных мероприятий выполнена расчистка от древесно-кустарниковой и сухой растительности на нормативные расстояния охранной зоны 1973 надземных объектов линейной части магистральных нефтепроводов, а также 4372 километров участков МН, в том числе высоковольтных линий. Ведется удаление сухой травы в обвалованиях резервуаров, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики.

Организована проверка работоспособности пожарных гидрантов, водоемов и резервуаров противопожарного запаса воды, подготовлены средства молниезащиты. Обеспечивается повышенный контроль технического состояния автомобильной, пожарной и специальной техники. Прошли сезонную проверку пожарная техника и техника, закрепленная за группами для тушения пожаров, пожарно-техническое вооружение и оборудование. Проведена проверка обеспеченности 43 пунктов сосредоточения предупреждения и тушения лесных пожаров. Также проводится проверка работоспособности автоматических систем сигнализации, пожаротушения и охлаждения резервуаров.

С наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха выполняется обновление минерализованных полос вокруг объектов. На текущий момент минерализованные полосы обновлены вокруг 42 площадочных объектов и 2052 объектов линейной части магистральных нефтепроводов.

С начала пожароопасного периода в охранной зоне МН и объектов Общества загораний не зарегистрировано. Работники АО «Транснефть – Сибирь» в круглосуточном режиме осуществляют противопожарный мониторинг производственных объектов, выполняются плановые вдольтрассовые облеты, обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о загораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России и департаментов лесного комплекса регионов присутствия.