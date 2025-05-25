Инклюзивный центр «Дружить» в Тюмени планируют открыть в сентябре

В Тюмени в здании бывшего пансионата имени Оловянникова осенью текущего года откроется инклюзивный центр «Дружить». Проект реализуется в рамках инвестиционной программы и направлен на комплексное сопровождение людей с особыми потребностями, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Центр будет предоставлять широкий спектр услуг, включая нейропсихологическую коррекцию, адаптивную и лечебную физическую культуру, психологические консультации, канистерапию, сенсорную интеграцию и массаж. Кроме того, в программе центра предусмотрены арт-терапия, музыкальные, танцевально-хореографические и театральные занятия, а также творческие студии и мастерские по живописи, керамике и столярному делу.

Особое внимание уделяется подготовительным занятиям для поступления в образовательные учреждения, что позволит детям и взрослым с особыми образовательными потребностями успешно адаптироваться и развиваться.

– Открытие центра запланировано на сентябрь месяц. Сейчас инвестор выполняет ремонт помещений, реконструкцию инженерных сетей, завершает благоустройство территории, – рассказали в Инвестиционном агентстве.

Отметим, что в Тюменской области уделяется особое внимание созданию равных возможностей. Так, более 75% людей с ограниченными возможностями здоровья, обратившихся в службу занятости Тюменской области в 2024 году за помощью в трудоустройстве, получили поддержку.