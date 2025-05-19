Средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей

В первом квартале 2025 года средняя зарплата в России впервые превысила 91 тысячу рублей, увеличившись на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

«Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей (+15,5%). Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей», – говорится в итогах исследования.

Медианная зарплата за тот же период выросла более быстрыми темпами и достигла 66,7 тыс. рублей. В 13 регионах страны зафиксировали прирост доходов населения свыше 19%, а максимальный рост наблюдается в Удмуртии (+21,7%), Тульской (+20,1%) и Свердловской (+20%) областях.

Быстрее всего растут доходы у специалистов в возрасте до 24 лет – их зарплаты поднялись на 16,7% и достигли в среднем 72,5 тыс. рублей. Самые высокие средние зарплаты отметили у россиян 35-44 лет (101,4 тыс. рублей), а также у работников 25-34 лет (98,7 тыс. рублей).