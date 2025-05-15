​Медицинский туризм в России: новый проект нацелен на пациентов из СНГ и других стран

Пациентов из стран СНГ и других дружественных государств будут привлекать для лечения в России. Им организуют весь цикл медицинских услуг от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. Потенциальная аудитория нового проекта может составить не менее 1 млн человек ежегодно.

Первые частные и государственные клиники-партнеры подключатся к пилотному проекту уже в июне. Реализует его отдельное подразделение российского банка. Протестировать новый сервис можно на специализированных сайтах, созданных при поддержке Минздрава России.

«Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм – важная отрасль экономики. Мы работаем во всех регионах страны, обладаем крупнейшей сетью партнеров в области социальной защиты, а также берем на себя проведение международных расчетов, что в наше время – одно из основных препятствий для иностранных клиентов», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ежегодно более 1 млн граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. К 2030 году рынок медицинского туризма при продвижении услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении в таких направлениях, как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия.