Гарантийный фонд Тюменской области помог предпринимателям привлечь более 665 млн рублей за 4 месяца

Инвестиционное агентство Тюменской области сообщает об успешной работе Гарантийного фонда по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП) в регионе. За первые четыре месяца 2024 года фонд предоставил поручительств на сумму 213 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов и займов на общую сумму 665 млн рублей.

Программа Гарантийного фонда является эффективным инструментом финансовой поддержки, направленным на расширение доступа МСП к финансированию. Благодаря ей, поддержку получили 32 предприятия, включая восемь начинающих предпринимателей, работающих менее двух лет.

– Наибольшую долю по целевому использованию по-прежнему занимает пополнение оборотных средств, по видам деятельности в совокупности 80% сельскохозяйственная отрасль и сфера услуг. Общий объем лимита, предусмотренного на предоставление поручительств, в этом году был увеличен и в настоящее время составляет более 3 млрд рублей. Этот факт дает возможность еще большему числу предпринимателей воспользоваться данной поддержкой, – прокомментировала начальник отдела Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Мария Покалюхина.

В программе Гарантийного фонда участвуют 18 банков, Фонд финансирования предпринимательства и АО «ТАЛК». Инвестиционное агентство ведет переговоры с новыми организациями для дальнейшего расширения списка партнеров.

Подать заявку на получение поручительства можно, обратившись в банк-партнер. Полный список банков-партнеров размещен на инвестиционном портале Тюменской области по ссылке.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».