За первое полугодие 2025 года в Тюменской области построено более 600 тысяч «квадратов» жилья

Тюменская область демонстрирует стремительный рост в секторе индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За первое полугодие 2025 года в регионе построено более 600 тысяч квадратных метров жилья, что на 33 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за весь 2024 год в области было введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья.

– Интерес к индивидуальному жилищному строительству растет по всей России. На заседании президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни Президент РФ Владимир Путин отметил, что индивидуальное жилищное строительство – важнейшее направление, востребованное у граждан. Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, добавил, что количество построенных частных домов в России с начала года достигло 170 тысяч, – рассказали в главном управлении строительства Тюменской области.

Ранее и.о. начальника регионального главного управления строительства Валерий Киселёв сообщил, что за последние пять лет ввод жилья в сельской местности увеличился в два раза. Рост стал возможен благодаря реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и активной поддержке жилищного строительства в регионе.