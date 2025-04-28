Правительство РФ утвердило план борьбы с нелегальной занятостью на 2025-2027 годы

Правительство России подготовило новый план мероприятий по борьбе с нелегальной занятостью на 2025–-027 годы. Документ разработал Минтруд, его утвердила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 25 апреля, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой изданию РБК.

План включает 18 мер: усиление роли регионов в выявлении нарушений, сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми. Важная задача ‒ вовлечение неработающих граждан в легальную занятость. Роструд до 15 июля 2025 года должен собрать данные о численности и структуре таких людей, а Минтруд разработает комплекс мер для их трудоустройства.

По данным Росстата, в 2023 году в стране было около 15 млн трудоспособных граждан, не входящих в рабочую силу, из них 11,8 млн не хотели работать. Большинство составляют студенты, пенсионеры и домохозяйки. Еще около 700 тысяч человек выражали желание работать, но не искали работу.

Отдельное внимание в плане уделяется борьбе с «серыми» схемами занятости ‒ выплатами зарплат «в конвертах», незаконной арендой труда мигрантов и злоупотреблением статусом самозанятых. Также планируется усилить мониторинг регионов: Минтруд до июля 2025 года оценит численность нелегально занятых по субъектам и составит рейтинг, который будет обновляться ежегодно.

Кроме того, комиссии по борьбе с теневой занятостью на местах получат новые полномочия: они смогут вносить недобросовестных работодателей в специальный реестр и требовать административной ответственности за неявку на заседания. Роструд будет регулярно проверять эффективность их работы, а лучшие практики ‒ распространять в регионах.

Новый план сменит действовавшую ранее стратегию 2022-2024 годов, которая официально не публиковалась. Минтруд рассчитывает, что за три года удастся легализовать около 30% теневого рынка труда.