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​В Тюменской области запустили портал «Детская безопасность в сети»

Александр Моор объявил о запуске портала «Детская безопасность в сети»

​В Тюменской области запустили портал «Детская безопасность в сети»
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области начал работу новый информационный портал «Детская безопасность в сети», призванный повысить осведомленность детей, родителей и педагогов о проблемах кибербезопасности. Губернатор Александр Моор объявил о запуске портала на открытии межрегиональной конференции «Инфофорум-Тюмень 2025».

Портал содержит три отдельных раздела, ориентированных на разные целевые аудитории: детей, родителей и педагогов. В них представлены образовательные материалы, посвященные различным аспектам интернет-безопасности, рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Одной из интересных особенностей портала является наличие анонимной формы, где пользователи могут поделиться своими историями о столкновениях с интернет-мошенниками. Это позволит создать базу данных реальных случаев и поможет другим пользователям избежать подобных ситуаций.

Дети смогут узнать о правилах безопасного поведения в сети, о том, как вести себя с незнакомцами, как защитить банковскую карту и почему нельзя переходить по подозрительным ссылкам.

Родители найдут информацию о кибербуллинге, кибергруминге и инструкции о том, как действовать, если ребенок подвергся негативному воздействию в интернете.

Педагоги получат доступ к методическим материалам и готовым сценариям для проведения уроков и игр по кибербезопасности для разных возрастных групп.

Кроме того, на портале представлены ссылки на другие полезные ресурсы, такие как «Урок цифры», «Цифровой ликбез» и «Лига безопасного интернета».


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25 апреля в 11:14, просмотров: 494, комментариев: 0
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