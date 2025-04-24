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​Импортонезависимость ПО в тюменских госструктурах достигла 99 процентов

Тюменская область отразила 150 миллионов кибератак и перешла на 99% отечественного ПО

​Импортонезависимость ПО в тюменских госструктурах достигла 99 процентов
t.me/av_moor

В Тюмени стартовала первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе «Инфофорум – Тюмень», в которой принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Приветствуя участников форума, глава региона заявил, что за последние три года на правительственные ресурсы Тюменской области было совершено 150 миллионов кибератак. Однако, благодаря надежной системе защиты, ни одна из этих атак не достигла цели.

Одним из ключевых факторов успешной защиты от киберугроз является импортозамещение программного обеспечения. Александр Моор подчеркнул, что на сегодняшний день уровень импортонезависимости используемого в органах государственной власти программного обеспечения составляет 99%.

– Исключение импортных продуктов из цифровой инфраструктуры – это не просто экономическая мера, это стратегический шаг к обеспечению технологической независимости, – подчеркнул губернатор.

Все информационные системы правительства Тюменской области разработаны российскими, в том числе тюменскими компаниями, а решения в области информационной безопасности также являются отечественными.

Конференция «Инфофорум – Тюмень» проходит при поддержке ряда федеральных органов власти и собрала представителей различных ведомств, экспертов и представителей бизнеса. В рамках форума организована выставочная экспозиция, где российские разработчики, включая тюменские компании, представляют свои решения в области информационной безопасности.

Губернатор также вручил награды победителям регионального первенства по спортивному программированию среди школьников и объявил о запуске информационного портала «Детская безопасность в сети», предназначенного для обучения детей, родителей и педагогов безопасному поведению в Интернете.


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Сегодня в 18:34, просмотров: 109, комментариев: 0
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