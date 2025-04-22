Сотрудница администрации Тюмени получила премию «Служение»

В Тюменской области могут внедрить масштабную программу наставничества для молодых управленцев в муниципальных органах власти. Толчком к этому послужила победа Елены Андрощук из администрации города Тюмени на II Всероссийской муниципальной премии «Служение», где её проект занял третье место в номинации «Институт наставничества – для будущего страны».

Успех тюменского проекта на федеральном уровне привлек внимание к потенциалу наставничества как инструмента удержания кадров и повышения престижа муниципальной службы. В основе успеха тюменской разработки – личностное участие наставника в адаптации молодых специалистов.

Елена Андрощук не просто передавала знания, но и делилась опытом, оказывала поддержку и помогала новичкам увидеть смысл и ценность в рутинной работе. Именно этот человеческий фактор, позволивший сформировать крепкий и мотивированный коллектив, стал ключевым преимуществом проекта и позволил значительно снизить отток кадров.

– Поздравляю с заслуженной наградой. Напомню, премия «Служение» проводится по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Премия «Служение» направлена на выявление и поддержку выдающихся представителей муниципального сообщества. Победа тюменского проекта стала ярким подтверждением эффективности нестандартных подходов к управлению кадрами на местах. Сейчас в администрации Тюмени обсуждаются этапы реализации проекта. Планируется разработать интегративную модель наставничества, объединяющую управленческие практики Тюмени и Ишима, чтобы оказать системную поддержку специалистам, которые только приступают к работе в муниципальной службе.