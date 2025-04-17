Астрономы обнаружили намеки на жизнь за пределами Солнечной системы

Ученые Кембриджского университета обнаружили признаки биологической активности на экзопланете K2-18b, которая находится за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано на сайте организации со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.

Астрономы зафиксировали в атмосфере этой планеты следы метана и углекислого газа. По словам исследователей, на Земле такие соединения в основном производятся микробной жизнью, что позволяет говорить о возможных признаках жизни за пределами нашей планеты.

«То, что мы обнаружили на данный момент, – это намеки на возможную биологическую активность за пределами Солнечной системы», – заявил астрофизик Никку Мадхусудхан.

При этом специалисты подчеркивают, что такие химические элементы могут возникать и в результате неизвестных природных процессов, не связанных с живыми организмами. По расчетам исследователей, вероятность случайного происхождения зафиксированных соединений составляет 0,3 процента. Для того чтобы можно было говорить об официальном открытии, этот показатель должен снизиться до 0,00006 процента.