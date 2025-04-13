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​«Цой жив, Техник мертв»: фанаты «Кино» заклеили стену на Арбате после надписи о рэпере

Фанаты Цоя заклеили граффити в память о Паше Технике

​«Цой жив, Техник мертв»: фанаты «Кино» заклеили стену на Арбате после надписи о рэпере
Фото из соцсетей Романа Яковлева

На стене Виктора Цоя на Арбате, одном из знаковых мест для поклонников легендарного рок-музыканта, разгорелся конфликт. Поводом стало появление граффити с надписью «Техник», посвященной рэперу Паше Технику, который скончался 4 апреля в Таиланде.

Надпись вызвала бурную реакцию среди фанатов советской рок-группы «Кино»: стену заклеили плакатами с изображением Виктора Цоя, демонстрирующего неприличный жест, а поверх граффити разместили лозунг: «Цой жив, Техник мертв».

Автором акции стал художник Роман Яковлев. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Автор нанес на стене надпись: «Цой жив, техник мертв», чтоб приземлить на землю неадекватных зумеров. По мнению эпатажного художника, стена Цоя принадлежит исключительно Виктору Цою и делить ее никто не позволит ни при каких обстоятельствах»,говорится в публикации.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 37, комментариев: 0
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