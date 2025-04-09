«Ростех» предложил ввести в Уголовный кодекс статью за «блок на негатив»

«Ростех» предложил ввести уголовную ответственность за «блок на негатив» ‒ случаи, когда администраторы каналов или сайтов требуют от известных людей деньги за нераспространение негативной информации о них. Госкорпорация направила письмо со своей инициативой главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву, передает РБК.

Согласно инициативе, Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей ‒ 163.1 «Склонение к передаче имущества или совершению иных действий имущественного характера». Она будет применяться в случаях, когда кто-либо добивается денег или других выгод за удаление, опровержение или отказ от публикации сведений, которые могут нанести ущерб репутации человека или его близких. При этом в действиях не должно быть признаков прямого вымогательства.

«В качестве наказания в ч. 1 статьи предлагается ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности», ‒ пишет РБК.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или связано с крупной суммой, наказание ужесточается: ограничение свободы может составить до четырех лет, а лишение свободы ‒ до пяти лет.

В случаях, когда действия были направлены против несовершеннолетнего, совершены организованной группой или в особо крупном размере, наказание может включать до пяти лет принудительных работ, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до десяти лет.