Путин подписал закон об эксперименте с ОГЭ в трех субъектах РФ

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому в трех регионах России ОГЭ можно будет сдать только по русскому языку и математике. Новый порядок сдачи экзаменов начнет действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области уже в этом году.

Изменения касаются тех, кто собирается после 9 класса поступать в колледжи и техникумы. Им не нужно будет сдавать экзамены по другим предметам − только русский и математику. Этого будет достаточно для получения аттестата.

Региональные власти также получат право определять перечень специальностей, при поступлении на которые не будут учитывать дополнительные результаты экзаменов, если у поступающего есть аттестат об основном общем образовании.

Изначально в эксперимент планировали включить 12 субъектов, однако окончательный список сократили до трех − с учетом уровня подготовки и соответствия требованиям, установленным правительством.