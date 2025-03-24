АО «Транснефть – Сибирь» провела учения по защите от паводков и пожаров

АО «Транснефть – Сибирь» приняло участие во всероссийском командно-штабном учении (КШУ) на тему обеспечения безаварийного пропуска паводка, а также защиты населенных пунктов, производственных объектов и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году.

КШУ проводилось в течение двух дней. Цели – проверка организации оповещения на объектах компании, проверка готовности сил и средств к выполнению задач по ликвидации последствий ЧС, совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава органов управления по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, проверка достоверности информации, содержащейся в планах действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Практические действия отрабатывались по двум вводным – угроза подтопления производственных объектов из-за обильного паводка и возникновение природных (ландшафтных) пожаров вблизи объектов предприятия.

В первый день учений проверялась организация оповещения сил системы ЧС «Транснефть», осуществлён сбор координационных органов управления – комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности (КЧС ПБ). Также выполнена проверка готовности сил и средств к проведению аварийно-восстановительных работ, связанных с последствиями паводка.

Во второй день проверялась достаточность сил и средств АО «Транснефть – Сибирь» для организации тушения возможных пожаров. Были проведены практические тренировки по тушению условного природного пожара в охранной зоне магистральных нефтепроводов и площадочных объектов с привлечением сил Федеральной противопожарной службы и добровольных пожарных дружин предприятия.

«Командно-штабные учения прошли в соответствии с утверждённым планом. К мероприятиям привлекались аварийно-спасательные силы и средства предприятия – это около 1320 человек и свыше 310 единиц техники», – отметил начальник отдела промышленной безопасности и производственного контроля АО «Транснефть – Сибирь» Виталий Рябков.

Готовность подразделений АО «Транснефть – Сибирь» к локализации и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера подтверждена. Цели командно-штабного учения в результате совместных действий структурных подразделений предприятия достигнуты.