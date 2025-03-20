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В Сургуте более чем на 30 процентов выросла преступность. С чем связываете?
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​Александр Моор поддержал инициативу ввести региональные выплаты участковым

В Тюменской области введут региональные выплаты для участковых

​Александр Моор поддержал инициативу ввести региональные выплаты участковым
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области планируется введение региональных выплат для участковых уполномоченных полиции. Инициатива была предложена депутатской фракцией «Единая Россия» в Тюменской областной Думе и получила поддержку губернатора региона Александра Моора.

– Участковые – ближе всех к людям. Они играют значимую роль в обеспечении правопорядка, находятся на переднем крае борьбы с преступностью. В то же время зарплата у них невысокая. Отсюда и дефицит таких специалистов, – отметил губернатор Александр Моор в личном телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что комплектование кадрами – один из самых сложных вопросов для органов полиции и правоохранительной системы в целом.

– Безусловно, это вопрос, прежде всего, федеральных коллег. Но мы не можем стоять в стороне. Тем более, существенная нехватка в подразделениях, которые напрямую оказывают влияние на безопасность в наших населенных пунктах. Мы поддерживаем это решение и в самое ближайшее время примем необходимые внутренние документы. И, несмотря на все сложности с бюджетом, выделим необходимые ресурсы для того, чтобы оказать детальную поддержку в виде выплат участковым уполномоченным, для того, чтобы максимально укомплектовать штат достойными сотрудниками, которые будут эффективно выполнять свои задачи и обеспечивать безопасность в нашем регионе, – заявил губернатор во время заседания местного парламента.

Вопрос о введении выплат был поднят на 37-м заседании Тюменской областной Думы, в котором принял участие Александр Моор. В повестку дня также вошли отчет начальника УМВД России по Тюменской области «О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2024 года», семь законопроектов, информация о подготовке к паводкоопасному периоду и отчет о работе Тюменской областной Думы седьмого созыва в 2024 году.


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Сегодня в 18:52, просмотров: 121, комментариев: 0
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