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​Оплата за уют: российским домохозяйкам хотят платить зарплату

Госдума рассматривает проект о выплатах домохозяйкам

​Оплата за уют: российским домохозяйкам хотят платить зарплату
Фото: freepik.com

В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам. Его разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает издание РИА Новости, в распоряжении которого есть документ законопроекта.

«Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Право на ежемесячную выплату будет ограничено для двух категорий граждан. Во-первых, претендовать на нее смогут только те, кто прожил в России не менее пяти лет после получения гражданства. Во-вторых, выплата не будет предоставляться лицам, зарегистрированным в качестве самозанятых и уплачивающим налог на профессиональный доход.

«Согласно законопроекту, ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей», – отмечается в документе.

Ежемесячная выплата будет назначаться домохозяйкам на полгода с возможностью повторного обращения для продления.


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15 марта в 10:05, просмотров: 591, комментариев: 0
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