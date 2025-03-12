Опыт Тюменской области в организации обучения по нацпроектам отмечен на федеральном уровне

Опыт Тюменской области по организации обучающего семинара для субъектов Уральского федерального округа отмечен на федеральном уровне и признан одним из лучших в стране.

Как отметила заместитель директора АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова:

– Регион сделал то, о чем мы только мечтали: провели первое мероприятие федерального округа.

За проведение окружного образовательного мероприятия по реализации национальных проектов награждены директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов и заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Роман Мамонтов. Награждение состоялось в Мастерской управления «Сенеж».

Роман Мамонтов подчеркнул, что одной из главных задач мероприятия было собрать сотрудников СМИ, в том числе районных, и показать им, как эффективно освещать нацпроекты, создавая яркий и запоминающийся контент с важными смыслами.

Признание опыта Тюменской области на федеральном уровне подтверждает высокую эффективность региональной стратегии в реализации национальных проектов.

Напомним, что в регионе запущена серия стратегических сессий для реализации нацпроектов «Семья» и «Активное долголетие».